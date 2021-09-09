Волонтеры из Петербурга запустили проект по выявлению свалок с помощью беспилотников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Волонтеры санкт-петербургского движения "Чистая Вуокса" и университета ИТМО запустили совместный проект "Экодрон", в рамках которого несанкционированные свалки на территории России выявляются с помощью беспилотников и специального программного обеспечения. Об этом ТАСС рассказал руководитель проекта Мстислав Жиляев.

"Суть проекта состоит в том, что беспилотные летальные аппараты снимают фото или видео, эти данные переносятся на разрабатываемый ресурс. Специальная программа обрабатывает материалы и указывает на места, где находится мусор. Таким образом экономятся ресурсы и время на вычисление таких мест - нам не нужно выезжать, оператор не тратит время на просмотр часов видео", - рассказал собеседник агентства.

Проект реализуют волонтеры движения "Чистая Вуокса" и студенческий добровольческий центр университета ИТМО на средства президентского гранта.

По словам координатора проекта, сейчас команда собирает фото- и видеоматериалы с изображением свалок как на территории Ленинградской области, так и из других регионов России. В базе проекта уже около 200 точек несанкционированных свалок. "Сейчас идет подготовка и оператор вручную делает разметку, указывает, где свалка. Чтобы в дальнейшем программа научилась делать это самостоятельно независимо от оператора", - пояснил Жиляев.

Организаторы проекта планируют собрать около 1 тыс. фото- и видеоматериалов. В октябре волонтеры проведут на базе университета ИТМО хакатон с IT-специалистами, задачей которых будет создать программное обеспечение, способное вычислять свалки на изображениях.

Информация о выявленных точках несанкционированных свалок передается местным властям или используется волонтерами движения для выезда на точки и уборки мусора.