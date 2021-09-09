Семь избирательных участков в Москве откроются 17-18 сентября в 06:00

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Семь избирательных участков в столице откроются 17 и 18 сентября на два часа раньше остальных, в 06:00, так как на них проголосуют военнослужащие. Об этом сообщил в четверг зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Законодательство о выборах депутатов Госдумы ФС РФ в некоторых случаях предусматривает, что время начала голосования может быть перенесено не более чем на два часа раньше привычного времени, - с 08:00 до 20:00 каждого дня, - если имеется группа избирателей на соответствующем избирательном участке, время работы которых совпадает с общим временем голосования, и такие избиратели на нескольких участках есть. В наш адрес поступило обращение командования центрального Оршанско-Хинганского [имени] ордена Жукова Красноказарменного округа войск национальной гвардии РФ о том, что на семи избирательных участках <…> находятся несколько воинских частей, где проходят службу военнослужащие войск национальной гвардии, которые в дни голосования будут задействованы в работе по охране общественного порядка на территории города Москвы", - сказал Реут в ходе заседания Мосгоризбиркома.

Он уточнил, что решение о начале работы на два часа раньше принято в отношении избирательных участков номер 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964. "Командование войск национальной гвардии просит перенести начало времени голосования на 06:00 17 и 18 сентября", - сказал Реут, подчеркнув, что подобные решения в отношении данных участков были приняты в столице в предыдущие годы.

Данное решение подержано членами Мосгоризбиркома единогласно, сообщил в ходе заседания комиссии не председатель Юрий Ермолов.

Ранее Реут сообщил ТАСС, что на предстоящих в сентябре выборах будет организовано 167 участков в местах временного пребывания избирателей, они расположены в больницах, следственных изоляторах и учреждениях социальной защиты населения. На данных участках будет проводиться голосование без видеонаблюдения по этическим соображениям. Также видеонаблюдение не будет работать на ряде избирательных участков, где будут голосовать военнослужащие, но не было получено необходимое согласие командиров воинских частей.

Он уточнил, что видеонаблюдение будет вестись 17-19 сентября более чем на 3,4 тыс. участках, включая три участка для электронного голосования. "На всех участках, где по тем или иным причинам не будет организовано видеонаблюдение, будут обязательно использованы видеорегистраторы, - все будет под непрерывным контролем", - подчеркнул Реут.

О выборах

Выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

В этом году в Москве, помимо выборов в Госдуму, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Москвичи, которые зарегистрируются на участие в электронном голосовании до 13 сентября, будут исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.