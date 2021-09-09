Праздничное световое шоу включат на Останкинской телебашне в День города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Останкинская телебашня в День города Москвы покажет праздничное световое представление. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"11 и 12 сентября, ко Дню города Москвы, Останкинская телебашня запустит праздничное световое шоу. По всему периметру полукилометровой башни будет включен праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Аналогов такой подсветки нет ни на одной башне мира - задействовано 550 различных источников света, это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе", - сообщили в пресс-службе.

В РТРС уточнили, что продолжительность светового шоу в субботу и воскресенье составит три часа, с 20:00 мск до 23:00 мск. Также вечером 11 сентября посетители Останкинской телебашни с высоты смотровой площадки смогут наблюдать праздничный салют. Кроме того, в честь Дня города 11 сентября посетители, купившие билеты на 11:00 мск, 13:00 мск, 15:00 мск, 17:00 мск, 19:00 мск, получат в подарок бесплатную экскурсию от лучших гидов экскурсионного бюро Останкинской башни продолжительностью 45 минут.

"Фотографии светового шоу или другие авторские фотовзгляды на Останкинскую телебашню могут стать победителями фотоконкурса "Останкинская башня глазами Москвы". Конкурс начнется 10 сентября, принять участие в нем могут все желающие", - добавили в РТРС.

По данным пресс-службы, фотографии будут публиковаться с 10 по 25 сентября в социальной сети Instagram под хештегом #башнямания. "Подробнее с условиями можно ознакомиться в аккаунте башни. По итогам фотоконкурса на смотровой площадке Останкинской башни пройдет выставка лучших работ", - заключили в пресс-службе РТРС.