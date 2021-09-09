Байден призвал в США и других странах почтить память жертв терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал сограждан и жителей других стран почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном в четверг.

Он отметил, что "просит жителей Соединенных Штатов почтить память жертв [терактов] 11 сентября 2001 года". Байден призвал провести поминальные службы или "другие соответствующие церемонии", посетить мемориалы. "Я приглашаю людей во всем мире принять участие в памятных мероприятиях", - добавил президент США.

Байден сообщил, что в связи с 20-летней годовщиной терактов объявляет 10, 11 и 12 сентября днями памяти. Как он констатировал, они будут посвящены памяти погибших, а также спасателям.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).