Дореволюционный автомобильный мост в Петербурге отремонтируют в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Могилевский автомобильный мост в Петербурге 1906 года постройки закроют на ремонт с 11 по 18 сентября. О реконструкции четырехполосной дороги через канал Грибоедова рассказали в четверг в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"Замена асфальтобетонного покрытия проезжей части ограничит движение транспортных средств на Могилевском мосту. Ограничение будет действовать всего неделю - с 11 по 18 сентября 2021 года. Ремонт дорожного полотна выполняют сразу после открытия примыкающего к переправе участка набережной канала Грибоедова, который недавно капитально отремонтировали. Это поможет продолжить благоустройство набережной", - сообщили в пресс-службе.

Свое название мост 1906 года постройки получил по Могилевской улице, как тогда именовался участок нынешнего Лермонтовского проспекта между Екатерининским каналом и Фонтанкой. Первоначально мост был пешеходным, но после реконструкции 1912 года по нему началось движение автомобилей. Во время блокады мост серьезно пострадал, в 1951-1953 годах провели его реконструкцию.