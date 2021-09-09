Около 250 тыс. туристов посетили Карачаево-Черкесию летом

ЧЕРКЕССК, 9 сентября. /ТАСС/. Число туристов, которые посетили Карачаево-Черкесию в летнем сезоне, составило около 250 тыс. человек, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом ТАСС в четверг рассказали в Министерстве туризма, курортов и молодежной политики региона.

"За лето 2021 года Карачаево-Черкесию посетила почти четверть миллиона туристов и экскурсантов. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты Домбай и Архыз, а также Тебердинский государственный природный биосферный заповедник. Также в число часто посещаемых вошли туркомплекс "Медовые водопады" и экстрим-парк", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в летние месяцы 2021 года республику посетило на 10% больше гостей, чем за летний сезон 2020 года. "При этом всего с начала текущего года Карачаево-Черкесия приняла 1 млн 328 тысяч туристов. Этот показатель на 30% превышает число посетивших регион за девять начальных месяцев 2020 года", - обратили внимание в министерстве.

Ранее министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкессии Расул Текеев рассказал ТАСС, что в регионе ожидают рост потока туристов на 15% в 2021 году. Согласно прогнозам, республику посетят порядка 1,7 млн человек. За 2020 год республику посетили более 1,5 млн туристов.