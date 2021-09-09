В шести регионах России планируют внедрять новые технологии социальной помощи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ассоциация профессиональных участников системы долговременного ухода поможет шести регионам России переобучить соцработников и внедрить новые технологии социального обслуживания граждан. Соглашение о совместной работе в этой сфере подписали на Форуме социальных инноваций регионов, сообщает корреспондент ТАСС.

Речь идет о таких регионах как Белгородская, Иркутская, Ленинградская, Магаданская области, Республика Карелия и город Санкт-Петербург.

"Мы поможем с тиражированием лучших практик, с организацией внедрением у них новых технологий, с отбором и созданием для них программ повышения квалификации персонала соцзащиты в лучших вузах России. Наша задача - отрасль профессионализировать, подключить дополнительный источник финансирования и развить новые технологии", - сказал ТАСС исполнительный директор Ассоциации Александр Шкребело.

По его словам, подобные соглашения уже заключили с ассоциацией порядка 20 регионов страны. "Задача - в следующем году охватить минимум половину России, это порядка 40 субъектов, новыми технологиями социального обслуживания. Это сопровождаемое проживание, новые технологии обслуживания людей на дому, дневные центры, специализирующиеся на борьбе с деменцией", - сказал Шкребело.

Как уточнил ТАСС первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, реализация соглашения в первую очередь поможет повысить качество ухода за пожилыми людьми.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.