Путеводитель с маршрутами выходного дня опубликовали на официальном портале Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Культурно-познавательные маршруты, которые могут стать программой для туристов, желающих приехать в Севастополь на выходные, опубликовали на новом официальном ресурсе "Мой Севастополь", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городского правительства.

"Гостям города доступен активный отдых на Большой севастопольской тропе - комплекс маршрутов виа-феррата [подготовленных скальных маршрутов, которые могут пройти даже люди без серьезной подготовки], велосипедный или пеший маршрут. Кроме того, в Севастополе можно совместить винный туризм с посещением музеев и знаковых исторических мест. <...> Культурно-познавательные маршруты выходного дня доступны на новой IT-платформе города "Мой Севастополь", - говорится в сообщении.

Как следует из интерфейса сайта "Мой Севастополь", подобрать маршрут можно с учетом количества человек в группе и числа детей и взрослых среди них, а также времени отдыха, предпочитаемого способа путешествия (на машине, общественным транспортом или пешком). Предлагаются несколько тематических категорий (например, "Узнать город" или "История"). Также учитывается, из какой точки туристы планируют стартовать.

По данным правительства, туры выходного дня в Севастополь представили на международном форуме-выставке "Отдых Leisure 2021"."Мы для себя определили, что осенняя выставка должна быть посвящена одному из видов отдыха, доступных в регионе, - винному туризму, а также тем возможностям, которые он несет в межсезонье. Мы знаем, что в Севастополь едут ознакомиться с военно-патриотической тематикой, историческими объектами. Наша цель - показать город и с другой стороны, разрушить региональные стереотипы", - приводит пресс-служба правительства слова вице-губернатора Марии Литовко.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года Севастополь посетили рекордные 650 тыс. туристов - тех, кто остается в городе как минимум на одну ночь - и порядка 3,5 млн экскурсантов, которые посещали определенные объекты и уезжали через несколько часов.

Международная выставка "Отдых Leisure 2021" проходит в Москве с 7 по 9 сентября, в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Всего в форуме задействовали 450 участников из более 20 стран и около 70 субъектов Российской Федерации.