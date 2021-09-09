Карантин по АЧС сняли в четырех районах Псковской области

ТАСС, 9 сентября. Карантин по африканской чуме свиней отменили на территориях Порховского, Бежаницкого, Струго-Красненского, Псковского районов Псковской области. После отмены карантина на этих территориях сохранятся некоторые ограничения, чтобы не допустить распространение заболевания, сообщает в четверг пресс-служба правительства Псковской области.

"Указом губернатора сняты карантины по АЧС сразу в трех эпизоотических очагах и двух инфицированных объектах. Речь идет о территориях Порховского, Бежаницкого, Струго-Красненского, Псковского районов. Тем не менее, согласно указу, после отмены карантинных мероприятий на территориях эпизоотических очагов, угрожаемых зон и зон наблюдений будет сохранен ряд ограничений, направленный на предупреждение распространение опасного заболевания", - говорится в сообщении.

Пресс-служба правительства региона со ссылкой на замгубернатора Нинель Салагаеву сообщает, что случаи заболевания животных выявили на крупном сельскохозяйственном предприятии. По отобранным пробам региональные и федеральные специалисты подтвердили диагноз АЧС, на месте начали реализацию ограничительных мероприятий. Она отметила, что эпизоотическая обстановка в регионе напряженная.

С момента выявления первого очага псковская ветеринарная лаборатория провела анализ более 3,5 тыс. проб, которые передали сельхозпредприятиями региона, а также охотничьими хозяйствами, которые ведут работу по регулированию численности диких кабанов. На сельхозпредприятии в Островской районе, где подтвердили появление АЧС, все животные подлежат уничтожению. При этом председатель профильного комитета отметила, что на предприятии соблюдались санитарные меры, животноводческие комплексы огородили. Численность дикого кабана в Островском районе довели до нормативного показателя, как именно животные заразились установит эпизоотическое расследование.

Первый очаг АЧС среди популяции диких кабанов выявили 5 июля, в течение нескольких дней заболевание выявили в четырех районах области, в ряде муниципалитетов ввели режим ЧС. За месяц число очагов выросло вдвое и достигло восьми. Из-за АЧС закрылись несколько свиноводческих предприятий, около 200 человек потеряли работу. По предварительной оценке властей, ущерб из-за АЧС оценивается в 500 млн рублей. Одной из возможных причин вспышки АЧС псковские власти назвали превышение популяции диких кабанов.