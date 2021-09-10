МЧС России простится с Евгением Зиничевым

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с главой МЧС, Героем России генералом армии Евгением Зиничевым, погибшим при спасении человека, пройдет в пятницу в Москве.

"Она начнется в 07:00 мск в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России", - сообщили журналистам в пресс-службе МЧС. После процедуры прощания гроб с телом министра доставят спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Зиничева похоронят в этот же день на Северном кладбище, где похоронены его родители.

Церемонию прощания посетит президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент обязательно простится с Зиничевым", - сказал он. В телеграмме соболезнований родственникам министра Путин назвал случившееся невосполнимой личной утратой, отметив, что их с Зиничевым связывали долгие годы совместной работы. По словам президента, на Зиничева всегда можно было положиться как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня. В четверг глава государства своим указом присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Подвиг министра

Глава МЧС погиб 8 августа во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. "Он ни на секунду не задумывался, когда увидел человека, падающего с высокой скалы, и прыгнул за ним в воду. Режиссер Александр Мельник и Евгений Николаевич оказались в высокогорной реке. Спасатели МЧС России оперативно отреагировали и достали обоих пострадавших, отвезли в больницу, но к сожалению, было уже слишком поздно", - рассказал замглавы МЧС Андрей Гурович. Он отметил, что Зиничев "поступил не как министр, а как спасатель, совершивший героический поступок". "Он так жил всю жизнь", - добавил он.

Зиничев был третьим в истории главой МЧС России. Выходец из спецслужб, он сумел завоевать уважение у пожарных и спасателей, которые говорят о нем как о простом и чутком человеке, как о руководителе, который делал МЧС лучше. "Такого душевного, простого, своего человека я не встречал в высоких чинах", - рассказал о встрече с министром пожарный Борис Старковский, пострадавший при тушении пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, глава МЧС навестил его в больнице. "<...> Я не знал, что к нам зайдет человек настолько свой, родной, пожарный, который так же, как и мы, переживает за дело тушения пожаров, спасение людей", - добавил Старковский.

С вечера 8 августа и весь день 9 августа пожарные, спасатели и люди во всех регионах страны несли цветы к зданиям МЧС России, возле которых установлены мемориальные доски. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в министерство поступило более тысячи официальных писем и телеграмм в связи с трагической гибелью министра не только от руководства страны и его коллег по правительству, но и от глав зарубежных стран, представителей научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий.

Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.