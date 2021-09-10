В Приморье открыли музей авиации Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Музей авиации Дальнего Востока открылся в пятницу в Арсеньеве, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

"Новый музей под открытым небом, посвященный авиации Дальнего Востока, открыли в Арсеньеве в пятницу, 10 сентября. <…> Это новое культурное учреждение, в котором собрана вся история отечественной авиации на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

Инициатором создания музея стали летчики авиатранспортного отряда Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Анатолий Бортник и Михаил Сухач, работа началась еще в 2006 году. Ветераны авиации Приморья объединились в некоммерческое партнерство, в 2016 году они приобрели земельный участок. В 2019 и 2020 гг. организация получила субсидии от региональных властей, что позволило обустроить выставочную площадку, подготовить места для установки экспонатов, отреставрировать пять экспонатов музейно-выставочного центра - самолеты Ил-14, Ан-8, Ту-134, вертолет Ми-34.

В основу экспозиции вошла списанная авиатехника завода "Прогресс", которую удалось спасти от утилизации. В кабинах самолетов нет кресел - по замыслу организаторов там будут проходить небольшие тематические выставки. Главная цель создания выставочного центра - общее развитие подрастающего поколения, патриотическое воспитание и профориентация школьников, говорится в сообщении.