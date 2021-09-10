Амурские власти заявили, что ущерб от паводка аграриям составил около 1 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сумма ущерба, нанесенная паводком аграриям в Амурской области, составила около 1 млрд рублей. Компенсационные выплаты планируется осуществить из федерального бюджета, сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"Значительный ущерб паводок этого года нанес аграриям области. В региональное министерство сельского хозяйства обратились 112 сельхозтоваропроизводителей, у которых под водой оказалось свыше 50 га посевов. Прямой ущерб предприятиям отрасли оценивается на уровне 970 млн рублей. Компенсировать эти потери Амурская область рассчитывает за счет поддержки федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующие заявки направлены в Министерство сельского хозяйства РФ, ожидается решение о выделении средств из федерального бюджета. "Из областного бюджета предусмотрена компенсация части затрат на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных", - отметили в пресс-служба правительства региона.

За финансовой поддержкой в виде компенсации за нанесенный ущерб паводком, в правительство региона обращаются предприниматели. Для них также предусмотрена поддержка, пока из резервного фонда области на это выделено 3,5 млн рублей.

"В результате первой волны паводка за помощью к нам обратились 13 малых предприятий в пяти муниципалитетах области. В зависимости от ущерба мы готовы компенсировать стоимость ремонта затопленных помещений и обновления оборудования в сумме до 350 тыс. рублей. На эти цели из резервного фонда ранее было выделено 3,5 млн рублей. В настоящее время ведем прием заявок от бизнеса, пострадавшего во вторую волну паводка", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и внешних связей области Валентину Дацко.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта. За весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признаны непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона уже оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается. В регионе введен режим ЧС федерального характера.