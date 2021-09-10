Евростат сообщил, что доля жителей ЕС с депрессией составила 7,2%

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Доля граждан стран Евросоюза, страдающих хронической депрессией, в 2019 году составила 7,2%. Об этом в пятницу сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Можно ли заразиться депрессией и шизофренией? В каком-то смысле, да

По данным исследователей, доля людей с хронической депрессией в ЕС выросла на 0,3% по сравнению с 2014 годом.

Самая большая доля страдающих этим заболеванием была зафиксирована в Словении (15,1%). За ней следуют Португалия (12,2%) и Швеция (11,7%). На другом конце шкалы расположились Румыния (1%), Болгария (2,7%) и Мальта (3,5%).

Исследователи обратили внимание на то, что в ЕС женщины чаще страдают от депрессии, чем мужчины. Самая высокая доля женщин с депрессией зафиксирована в Португалии (16,4%) и в Словении (16%). В Словении также зафиксирована самая высокая доля мужчин с депрессией (14,3%). За ней следуют Швеция (10%) и Германия (9,9%).

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), свыше 260 млн жителей Земли сейчас страдают клинической депрессией. Каждый год она уносит жизни примерно 800 тыс. человек, ей особенно подвержены подростки, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет. Борьба с депрессией осложнена тем, что нейрофизиологи пока не до конца понимают природу этой болезни и не могут определить точное число подверженных ей людей.