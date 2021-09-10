В Москве открылся южный вестибюль станции МЦК "Кутузовская"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Южный вестибюль станции МЦК "Кутузовская" открылся для пассажиров. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня открыли южный вестибюль станции Кутузовская МЦК - здесь появился эскалатор, который установили по просьбе пассажиров. После запуска кольца Кутузовская стала одной из самых популярных станций - входит в пятерку лидеров. В будни ей пользуются более 30 тыс. человек. Здесь удобная пересадка на Мосметро и маршруты автобусов и электробусов", - говорится в сообщении.

Сперва здесь был только один вестибюль - южный. Однако благодаря росту популярности станции летом 2017 года вместе с РЖД здесь был открыт дополнительный северный вестибюль. Он распределил потоки пассажиров, у них появилась возможность выходить на удобную сторону Кутузовского проспекта.

"Пять лет назад президент России и мэр Москвы запустили движение по Московскому центральному кольцу. С тех пор мы продолжаем развивать магистраль, внимательно слушаем пассажиров, которые дают свои предложения по улучшению кольца. Вместе мы делаем поездки по МЦК максимально комфортными. В ближайшие годы планируем открыть дополнительные вестибюли еще на семи станциях кольца", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.