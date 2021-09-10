Кабмин направит средства на завершение реконструкции магаданского онкодиспансера

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило выделение средств на завершение реконструкции онкологического диспансера в Магаданской области, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"Федеральный центр поможет Магаданской области завершить реконструкцию онкологического диспансера. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Работы на объекте площадью 6,2 тыс. кв. м. начались несколько лет назад. В 2020 году во время поездки на Дальний Восток это учреждение осмотрел премьер, тогда же было принято решение ускорить реконструкцию.

По завершении всех мероприятий в здании разместят отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации. В комплексе планируется ежегодно проводить около 200 высокотехнологичных операций.

"Минздраву поручено в течение 30 дней заключить с региональными властями все необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования средств", - указали в кабмине.

Ожидается, что благодаря принятому решению онкодиспансер будет введен в эксплуатацию уже в 2021 году.