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В Приамурье план вакцинации населения от COVID-19 увеличили до 80%

Первоначальный план предусматривал вакцинацию 60% населения региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сентября. /ТАСС/. План вакцинации взрослого населения от новой коронавирусной инфекции в Амурской области увеличен с 60% до 80%, сообщила пресс-служба правительства региона.

"План вакцинации от COVID-19 увеличен до 80% от числа взрослого населения Приамурья. Всего с учетом новых рекомендаций в Амурской области планируется привить от коронавируса 483,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор области Василий Орлов ставил перед министерством здравоохранения задачу вакцинировать 60% населения до 1 сентября.

По данным регионального министерства здравоохранения, в области нет дефицита вакцины. "Всего в регион поступило 339,3 тыс. комплектов для вакцинации против COVID-19", - отметили в ведомстве. Первым компонентом привито 262,9 тыс. человек (54,3% от плана вакцинации), вторым компонентом - 218,7 тыс. человек (45,2%).

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксировалось на протяжении всего лета. Специалисты управления Роспотребнадзора связывали это с нарушением масочного режима в трудовых коллективах, а также игнорированием требования термометрии на предприятиях. Всего в Амурской области выявлено 33 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 411 человек умерли.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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