Аудиоэкскурсии о районах Москвы запустили в поездах к пятилетию МЦК

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) к его пятилетию услышат в поездах аудиоэкскурсии о районах столицы, через которые следует состав. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В честь пятилетия МЦК мы запустили аудиоэкскурсии прямо в вагоне поезда кольца. В течение недели вы сможете узнать любопытные факты о районах, через которые проезжаете. Чтобы прослушать все, нужно проехать весь круг - 54 километра", - говорится в сообщении.

Также 10 сентября участники проекта "Музыка в метро" будут играть на 12 станциях МЦК: Шелепиха, Зорге, Панфиловская, Окружная, Владыкино, Ботанический сад, Измайлово, Нижегородская, Дубровка, Автозаводская, Кутузовская, Деловой центр. "Ну и, конечно, на станциях подарим вам значки и воздушные шары с символикой МЦК. Будем отмечать вместе", - добавили в департаменте.

МЦК - совместный проект правительства Москвы и РЖД - это реконструированное Малое кольцо Московской железной дороги, движение по которому впервые было открыто в 1908 году. Для создания новой пассажирской инфраструктуры построили 31 транспортно-пересадочный узел, уложили более 180 км путей, а при реализации проекта применены самые передовые и инновационные технологии. Торжественное открытие пассажирского движения на Московском центральном кольце состоялось 10 сентября 2016 года.