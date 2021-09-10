Москалькова обсудила с губернатором Калужской области меры по обеспечению жильем сирот

КАЛУГА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе встречи обсудили меры по обеспечению жильем льготных категорий граждан и детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Татьяна Москалькова и Владислав Шапша обсудили меры по обеспечению жилыми помещениями льготных категорий граждан, детей-сирот, по расселению аварийного жилья, реализацию доступного качественного образования с учетом напряженной эпидемиологической ситуации, вопросы охраны здоровья", - говорится в сообщении.

Кроме того, Москалькова сообщила губернатору о тематике обращений, поступающих к ней от жителей региона. "Большая их часть посвящена вопросам соблюдения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и жилищных прав граждан", - уточнили в пресс-службе.