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Москалькова обсудила с губернатором Калужской области меры по обеспечению жильем сирот

Уполномоченный по правам человека также рассказала главе региона о тематике обращений, поступающих к ней от жителей региона, которая посвящена вопросам соблюдения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства

КАЛУГА, 10 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе встречи обсудили меры по обеспечению жильем льготных категорий граждан и детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Татьяна Москалькова и Владислав Шапша обсудили меры по обеспечению жилыми помещениями льготных категорий граждан, детей-сирот, по расселению аварийного жилья, реализацию доступного качественного образования с учетом напряженной эпидемиологической ситуации, вопросы охраны здоровья", - говорится в сообщении.

Кроме того, Москалькова сообщила губернатору о тематике обращений, поступающих к ней от жителей региона. "Большая их часть посвящена вопросам соблюдения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства и жилищных прав граждан", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
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