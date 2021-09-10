Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,97

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу увеличился до 0,97. В Москве показатель вырос до 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и накануне, индикатор превышает единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Самарской области он сократился до 1,02, в Нижегородской, напротив, увеличился до 1,01 - максимума с середины августа.

В Воронежской области коэффициент составил ровно 1, в Санкт-Петербурге и Ростовской области - 0,99, в Иркутской и Свердловской областях - 0,98, в Красноярском крае - 0,94. В Подмосковье, где показатель четыре дня подряд держался выше единицы, он упал до 0,84.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.