В Челябинской области выявили три очага птичьего гриппа

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Трупы птиц, павших от птичьего гриппа, обнаружены на двух водоемах и в деревне Каинкуль Челябинской области. Проводятся профилактические мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

"Одну павшую от птичьего гриппа птицу нашли на территории водоема в Челябинске. Второй случай зафиксирован в деревне Каинкуль, где погибло 125 птиц в личном подсобном хозяйстве. Также в Увельском районе на озере Горькое обнаружена павшая от птичьего гриппа птица", - сказали в пресс-службе. В управлении добавили, что на озере приостановили охоту. Хозяева птиц близлежащих населенных пунктов были поставлены в известность о случившемся для принятия мер профилактики.

Ранее сообщалось, в поселке Худайбердинский на одном из личных подворий от птичьего гриппа пала птица.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.