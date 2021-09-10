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На базе Курганского госуниверситета создадут инжиниринговый технологический центр

Центр должен помочь бизнесу в проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и организации мелкосерийного производства

ТАСС, 10 сентября. Инжиниринговый технологический центр будет создан совместно с "Курганприбором", Курганмашзаводом и холдингом "Максим" на базе крупнейшего вуза Курганской области - Курганского государственного университета (КГУ). Центр должен помочь бизнесу в проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и организации мелкосерийного производства, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"В Курганской области появится инжиниринговый технологический центр. Он будет работать на базе Курганского государственного университета. <…> Помимо вуза, в формировании центра участвуют НПО "Курганприбор", Курганмашзавод и холдинг сервиса заказа такси "Максим", работающий над арктическими вездеходами "Бурлак" (вездеходы компании "Вездеходы Макарова" создаются при поддержке "Максим" - прим. ТАСС). <…> Основная цель проекта - создание современной инжиниринговой инфраструктуры для проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и организации мелкосерийного производства", - говорится в сообщении. В вузе не уточняют, когда именно планируется запустить работу центра.

Отмечается, что центр поможет решать задачи по реализации образовательных модулей по инженерным наукам и смежным отраслям, а также по развитию предпринимательской экосистемы в целом, по обеспечению сервисов для работы стартапов.

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