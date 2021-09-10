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Пандемия COVID-19

Медики выявили очаг коронавируса в доме престарелых в Псковской области

COVID-19 выявлен у шести сотрудников

ТАСС, 10 сентября. Новый очаг коронавируса зафиксирован медиками в Плюсском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Псковской области. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Новый очаг коронавируса зафиксирован в Плюсском доме-интернате для престарелых и инвалидов, COVID-19 выявлен у шести сотрудников", - говорится в сообщении.

При этом правительство региона сообщает, что очаг, ранее выявленный в Дарьинском психоневрологическом интернате, снят с контроля Роспотребнадзора. Ранее в регионе была зафиксирована вспышка на площадке ООО "Скангали" в Дедовичи". Таким образом на данный момент в регионе зафиксированы две вспышки коронавируса.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 47 788, 41 483 человека выздоровели, 706 умерли.

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РоссияПсковская областьПандемия COVID-19
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