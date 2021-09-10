Магучих заявила, что второе фото с Ласицкене было сделано по просьбе польской прыгуньи

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая накануне вновь сфотографировалась с российской спортсменкой Марией Ласицкене, объяснила, что снимок был сделан по просьбе польской прыгуньи на память.

"Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко (польская прыгунья в высоту - прим. ТАСС), которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания. И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста", - написала она в пятницу в своем Instagram.

Днем ранее новую фотографию украинки с россиянкой в окружении еще нескольких спортсменок опубликовала в Instagram австралийка Элинор Паттерсон, занявшая на соревнованиях в Швейцарии шестое место.

7 августа Магучих на Олимпиаде в Токио завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, а Ласицкене - золотую. Позже появилось фото, как они обнимаются, что вызвало нападки со стороны части пользователей соцсетей на Украине, а также критику ряда официальных лиц. Легкоатлетку, которая является младшим сержантом Вооруженных сил Украины, вызвали в Минобороны для проведения беседы.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов осудил травлю легкоатлетки. Он заявил, что спорт вне политики, и спортсмены не виноваты в том, что творится в политике, и должны дружить. За Магучих вступилась и двукратный призер Олимпиады в Токио Людмила Лузан. А украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна подчеркнул, что в Олимпиаде нет политики, есть спортивный дух и здоровая конкуренция, и призвал оставить политику государственным деятелям и "не вплетать ее во все подряд".