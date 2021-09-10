ВЦИОМ: доля желающих вступить в брак россиян за четыре года снизилась

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Доля россиян, желающих вступить в официальный брак и жить в семье, за четыре года снизилась с 78% до 71%. Об этом сообщается в презентации директора по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилла Родина, опубликованной на сайте центра в пятницу.

Число желающих вступить в брак с 2017 года снизилось на 7%. В гражданском браке предпочитает жить каждый десятый (10%), почти столько же (11%) вовсе не хотят вступать в брак и предпочитают жить одни.

Что касается домашнего хозяйства, большинство (85%) считает, что мужчины и женщины должны заниматься его ведением в равной мере. Такое же мнение респонденты высказали и о воспитании детей (86%). По мнению более половины (59%) опрошенных, основным кормильцем в семье должен быть мужчина, 35% считают, что обеспечивать семью должны и мужчина, и женщина в равной степени.

Отвечая на вопрос о службе в армии, 68% россиян придерживаются мнения, что она должна быть обязательной только для мужчин, 27% предлагают распространить обязательную службу и на женщин.

Респонденты также назвали основные обязанности "настоящего мужчины" и "настоящей женщины". Так, мужчины должны оберегать и обеспечивать свою семью (18%), быть защитником (8%), быть порядочным (8%) и ответственным (5%) человеком. В качестве основных для женщин опрошенные назвали обязанность беречь семейный очаг (32%), воспитывать детей (21%), вести домашнее хозяйство (17%), быть доброй, заботливой, внимательной (10%), любить и уважать своего мужчину (7%).

Более половины опрошенных (52%) считают, что пожилым людям лучше жить в семье, независимо от состояния их здоровья, 27% считают, что людям старшего поколения следует жить отдельно, а 13% - что им лучше жить среди своих сверстников в доме престарелых, где о них круглосуточно заботятся.

Опросы проведены 14 февраля, 18 мая, 25 июня и 3 июля 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.