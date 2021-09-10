Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор экс-юристу ФБК Соболь 30 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 30 сентября рассмотрит жалобу защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор экс-юристу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, вынесенный по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Рассмотрение апелляционной жалобы и апелляционного представления прокуратуры на приговор Соболь назначено на 14:30 мск 30 сентября", - сказали в суде.

Преображенский суд Москвы 3 августа признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию. После этого адвокат Соболь Владимир Воронин подал на приговор апелляционную жалобу с требованием его отмены. В свою очередь жалобу подала и прокуратура. Она требует запретить Соболь покидать пределы Москвы. Еще до вступления приговора в силу Соболь покинула Россию и прошла лечение у стоматолога в Ереване.

Ранее мировой суд приговорил ее к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру.