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Полпред назвал Астраханскую область проводником сотрудничества государств в Прикаспии

Владимир Устинов отметил несколько стратегических преимуществ региона, в числе которых географическое положение, разнообразие природы и биологических ресурсов

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Астраханская область является активным проводником межгосударственного сотрудничества в Прикаспии. Об этом сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, присутствующий на церемонии открытия VI Каспийского медиафорума в Астрахани.

"Астраханская область является многолетней гостеприимной площадкой медиафорума, имея ряд стратегических преимуществ - это и географическое положение, и богатое историческое культурное наследие, уникальное разнообразие природы и биологических ресурсов. Имея в Российской Федерации статус приграничного региона, Астраханская область является не только надежным форпостом России, но и активным проводником межгосударственного сотрудничества в Прикаспии, одним из лидеров эффективного сотрудничества с Прикаспийскими государствами", - сообщил Устинов.

Форум в шестой раз становится платформой для обмена опытом в журналистской среде, он собрал более 300 участников из стран Каспийской пятерки. На одной площадке для эффективного диалога соберутся представители всех стран Прикаспия, которые активно участвуют в формировании медиасферы своих регионов. Главная тема форума в этом году - "Туризм и этнокультурные коммуникации в медиа пространстве".

 

О Каспийском форуме

 

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией. Организаторы мероприятия - правительство Астраханской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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