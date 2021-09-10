Суд в Москве продлил запрет действий редакторам издания DOXA до 14 октября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу продлил запрет действий редакторам студенческого издания DOXA Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину до 14 октября. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гутниковой, Арамяну, Метелкину, Тышкевич меру пресечения в виде запрета определенных действий до 14 октября нынешнего года", - сказали в суде. Там подчеркнули, что обвиняемым нельзя пользоваться интернетом, общаться друг с другом, посещать массовые мероприятия и выходить из дома, кроме двухчасовой прогулки, разрешенной с 08:00 до 10:00.

Следствие обвиняет Арамяна, Гутникову, Метелкина и Тышкевич в агитации за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. Им вменяют в вину вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.