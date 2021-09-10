Собянин наградил заслуженных москвичей накануне Дня города

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил группе москвичей государственные награды, награды города, а также премии Москвы в области литературы и искусства. Церемония награждения состоялась в белом зале столичной мэрии.

"С наступающим Днем города, днем рождения Москвы - великого города, который сыграл ключевую роль в становлении российского государства, внес огромный вклад в развитие мировой цивилизации и не только выстоял, но и победил во многих испытаниях, которые достались на его судьбу. Ну, а для 12 млн москвичей сегодня - это родной дом, который мы стараемся сделать краше, уютнее, заложить основы для его дальнейшего развития", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил всех москвичей за трудолюбие, упорство, стремление к победе. "Здесь, в зале сидят люди самых разных профессий - и врачи, и учителя, люди искусства, транспортники, строители, - объединенных любовью к нашему городу, к своей профессии, показывающие высокий профессионализм и вкладывающие душу в свою работу и наш город. <...> Поздравляю с наступающим праздником, с заслуженными наградами, желаю здоровья и успехов. Спасибо вам, низкий поклон", - заключил он.

Госнаграды РФ

Так, за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден специалист по ведению проектов культурно-просветительского характера Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" Михаил Калинкин.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отмечены заслуги главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона "Московский Муфтият" Альбира Крганова - в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, укреплении дружбы между народами. Этой же награды удостоен исполнительный продюсер автономной некоммерческой организации по оказанию услуг в области развлечений "Руконцерт" Руслан Черкашин - за большой вклад в реализацию социально значимых проектов.

Кроме того, за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан, отмечены: почетной грамотой президента РФ - замдиректора по безопасности и режиму парка "Зарядье" Эдуард Кононов; благодарностью президента РФ - руководитель проектов "Интеллектуальных социальных систем" Елена Бабченкова и директор департамента АО "Р-Фарм" Вадим Кочкин.

Также группе москвичей были присвоены почетные звания "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".

Награды Москвы

Знаком отличия "За безупречную службу городу" - за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и его жителей - награждены директор школы № 1413 Дмитрий Бонами, директор Всероссийского НИИ автоматики имени Н. Л. Духова Сергей Лопарев, гендиректор ГУП "Мосводосток" Константин Ишханян. За вклад в развитие транспортной отрасли и многолетний добросовестный труд благодарность мэра Москвы объявлена слесарю по ремонту автомобилей кузовного участка Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода "СВАРЗ" Николаю Ларкину и замначальника Московского метрополитена Андрею Школдину.

Также за большой вклад в освещение социально значимых проектов и событий в столице и многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетной грамотой правительства Москвы награжден председатель совета директоров радиостанции "Радио "Книга" ООО "Дом музыки" Николай Расторгуев.

Кроме того, заслуги москвичей отмечены почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы", почетными званиями - "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник транспорта и связи города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", "Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы", "Почетный работник промышленности города Москвы".

Литература и искусство

Премий Москвы в области литературы и искусства в этом году удостоены 11 мастеров искусств в 6 номинациях. Так, лауреатами стали: в номинации "Изобразительное искусство" за выдающийся вклад в развитие театрально-декорационного искусства, многолетнюю творческую деятельность и персональные выставки последних лет - академик-секретарь отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств, руководитель Театрально-декорационной творческой мастерской Борис Мессерер; в номинации "Искусствоведение" за создание книги "Драма памяти. Очерки истории российской драматургии 1950-2010-е" - специалист по связям с общественностью, доцент кафедры искусствоведения Школы-студии (института) имени В. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А. П. Чехова Павел Руднев; в номинации "Музыкальное искусство" за концертные программы 2018-2020 годов и активную музыкально-просветительскую деятельность преподаватель Академии хорового искусства имени В. С. Попова Дмитрий Корчак.

Также награждены в номинации "Просветительская деятельность" за большой вклад в развитие и популяризацию искусства кукольного театра, многолетнюю научную и педагогическую деятельность художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский и редактор Московского театра на Таганке Елена Груева - за вклад в создание и реализацию проекта экспериментальной режиссерской лаборатории "Репетиции". Премии в номинации "Хореография" удостоена артист балета высшей категории Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко" Ольга Сизых - за исполнение ведущих партий в балетах "Призрачный бал", "Сюита в белом", "Жизель", "Дон Кихот".

Кроме того, в номинации "Театральное искусство" премии получили: артист драмы - ведущий мастер сцены Московского театра "Мастерская П. Н. Фоменко" Карэн Бадалов - за исполнение главных ролей в спектаклях "В гостях у барона Мюнхгаузена", "Король Лир" и "Египетские ночи"; художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев и художник-сценограф Зиновий Марголин - за создание спектаклей "Влюбленный Шекспир", "Ложные признания" и плодотворную творческую деятельность; артист драмы высшей категории Государственного академического Малого театра России Глеб Подгородинский - за исполнение главных ролей в спектаклях "Варвары", "Игроки" и "Тартюф"; режиссер продюсерской компании "М-АРТ" Антон Яковлев - за постановку спектаклей "Макбет" в Московском драматическом театре на Малой Бронной и "Лес" в Московском академическом театре Сатиры.

"Премии города Москвы в области литературы и искусства присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений, получивших широкое общественное признание. Двенадцать наград вручаются ежегодно в размере 1 млн рублей каждая в номинациях: дизайн, изобразительное искусство, искусствоведение, киноискусство, литература, музыкальное искусство, произведения для детей и юношества, просветительская деятельность, театральное искусство, хореография, цирковое и эстрадное искусство", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Решение о присуждении премий принимает комиссия, состоящая из ведущих деятелей литературы и искусства. Комиссию возглавляет заведующий кафедрой истории зарубежного театра Российского института театрального искусства (ГИТИС), доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель науки России Алексей Бартошевич. За прошедшие годы лауреатами премии стали порядка 770 человек, среди них выдающиеся деятели культуры: Ирина Архипова, Алексей Баталов, Олег Борисов, Галина Волчек, Андрей Гончаров, Татьяна Доронина, Марк Захаров, Владимир Зельдин, Леонид Зорин, Лев Кулиджанов, Георгий Свиридов, Владимир Спиваков, Микаэл Таривердиев, Владимир Трошин, Петр Фоменко, Родион Щедрин, Андрей Эшпай и многие другие.