Пункт пропуска на российско-монгольской границе в Бурятии открыт после реконструкции

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Автомобильный пункт пропуска на российско-монгольской границе на юге Бурятии - самый крупный в России пункт пропуска на границе с Монголией - открылся в пятницу после девяти лет реконструкции. Об этом сообщили журналистам в правительстве республики.

"После реконструкции открыт многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) через государственную границу РФ Кяхта. Обновление пункта пропуска велось по федеральной целевой программе. Пропускная способность МАПП Кяхта увеличена в два раза по количеству транспорта (до 1 тыс. транспортных средств в сутки) и в три раза по количеству людей (до 5 тыс. человек в сутки)", - сообщили в правительстве.

На объекте, реконструкция которого началась в 2013 году, создана новая инфраструктура для служб пограничного, таможенного и других видов контроля. Построено более 40 зданий и сооружений административного, хозяйственного, бытового и инженерно-технического назначения. Также проведена работа по оснащению погранперехода современным оборудованием.

Благодаря двукратному увеличению количества полос движения разделены потоки. В правительстве отметили, что это позволит повысить безопасность, а также увеличит скорость доставки грузов, основными из которых на экспорт являются лесо- и пиломатериалы и пищевые продукты, на импорт - продукция животного происхождения, корма, пищевые продукты.