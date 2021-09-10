Проект по обновлению инфекционной службы через ГЧП запустят в 2022 году

САРАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Минздрав совместно с Минфином готовят проект по модернизации инфекционной службы России через механизм государственное-частного партнерства (ГЧП). Реализация проекта может начаться уже в 2022 году, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Отрабатываются сейчас в ближайшее время регионы, которые будут готовы к реализации такого проекта, сейчас выписывается механизм, чтобы можно было быстро эти инфекционные отделения и отдельно стоящие инфекционные больницы [в проект включить]. И в ближайшее время мы ждем от наших коллег, что все вопросы будут решены. И очень надеюсь, что начнут проект с 2022 года реализовывать", - сказала она в ходе совещания в Республике Мордовия по актуальным вопросам развития здравоохранения.

Она пояснила, что готовится проект по модернизации инфекционной службы через механизм ГЧП.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав продолжает проведение модернизации инфекционной службы, несмотря на ситуацию с коронавирусом.