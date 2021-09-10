Лесопожарному центру в Красноярске могут присвоить имя погибшего главы МЧС

ТАСС, 10 сентября. Межрегиональный лесопожарный центр в Красноярске может быть назван именем трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом говорится на официальной страничке губернатора края Александра Усса в Instagram .

"Именем трагически погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева могут назвать новый межрегиональный лесопожарный центр в Красноярске", - говорится в сообщении.

Глава региона побывал на церемонии прощания с Зиничевым в Москве. Усс отметил, что министр на своем посту многое сделал для развития системы защиты от ЧС в регионе. "В нем чувствовалась и государственность, и глубокая мужская порядочность. Поэтому для меня лично это серьезная утрата", - приводит слова Усса пресс-служба губернатора региона.

Центр создан на базе аэропорта Черемшанка под Красноярском для борьбы с пожарами на отдаленных труднодоступных территориях Сибири и Дальнего Востока. Планируется, что специалисты центра приступят к работе уже в следующем году.

В среду председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявлял ТАСС, что улицу в Москве также могут назвать именем министра Зиничева, который погиб при исполнении служебного долга.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября. Ему было 55 лет. Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.