На развитие парка "Судостроитель" в Комсомольске-на-Амуре выделят 25 млн рублей

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 10 сентября. /ТАСС/. Один из популярных парков в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае получит 25 млн рублей из областного бюджета на развитие и обновление территории. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с активистами города.

"В наших планах - расширить и обновить площадку парка, а также построить здесь новый скейт-парк, на эти цели будет выделено 25 млн рублей. Сумма не очень большая, а место пользуется большой популярностью у местных жителей. Планируется, что скейт-парк можно будет посетить уже в августе 2022 года", - цитирует в пятницу пресс-служба областного правительства Дегтярева.

Ранее в парке завершили ремонт пешеходной аллеи от улицы Краснофлотской до улицы Аллея Труда, а также благоустроили прилегающие к аллее пешеходные дорожки. В ближайшее время, по словам Дегтерева, региональное правительство намерено улучшить условия жизни местных жителей, а обновление общественных пространств и создание новых будет одним из шагов в этом направлении.

"Это общественное пространство давно требовало ремонта, здесь центр притяжения людей со всего города - дети, родители, молодежь, спортсмены. Теперь оно будет выглядеть по-другому" - приводит пресс-служба слова председателя городской думы Комсомольска-на-Амуре Владимира Гинзбурга.