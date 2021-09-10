В EMA отказались комментировать возможную поездку экспертов агентства в Россию

ГААГА, 10 сентября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) продолжает оценку российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и проведет дополнительные инспекции в случае необходимости. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регулятора в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что эксперты агентства собираются посетить Россию до конца октября для получения дополнительной информации по вакцине.

"Оценка продолжается, - отметили в агентстве. - Если дальнейшие инспекции будут необходимы в рамках процесса оценки, они будут запланированы во взаимодействии с разработчиком. Однако вдаваться в детали на данном этапе мы не можем".

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек. Регулятор ЕС 4 марта сообщил о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутник V".