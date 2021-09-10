В Чите и Алдане установят стелы в честь присвоения звания "Город трудовой доблести"

ТАСС, 10 сентября. Власти Читы и города Алдан в Якутии намерены установить стелы в честь присвоения им почетного звания "Город трудовой доблести". Кроме того, в Чите рассматривают идеи публикации тематической книги и учреждение специальной награды для жителей, рассказали ТАСС представители городских администраций.

Президент России Владимир Путин подписал накануне указ "О присвоении почетного звания РФ "Город трудовой доблести" 12 городам за значительный вклад их жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне. На Дальнем Востоке в список вошли Алдан (Якутия), Оха (Сахалинская область) и Чита (Забайкальский край).

Установка стел

Основной способ поддержать новое звание власти дальневосточных городов видят в установке памятных стел с упоминанием на них трудовой истории города и имен тружеников тыла. По словам председателя Алданского городского совета депутатов Николая Миронова, в ближайшее время будет запущено общенародное голосование по выбору места, где организуют площадь и установят объект.

"Мы, конечно же, привлечем опытных архитекторов [к проекту стелы]. Это монументальное сооружение, которое строится на века. У нас есть понимание и желание установить еще две стелы на въезде и выезде из города для того, чтобы люди понимали, куда они приезжают", - уточнил Миронов.

Как сообщил глава Читы Евгений Ярилов, в столице Забайкалья намерены поставить не менее четырех стел - по одной на каждый район города. "В рамках подготовки к оргкомитету "Победа" были разработаны эскизы стел, которые мы хотим поставить в каждом районе нашего города. Город состоит из четырех районов, и поставить только в одном - мы посчитали, что это неправильно. Каждый из районов во время войны вносил свою лепту", - сказал он.

Другие инициативы

В Чите, кроме того, намерены выпустить книгу о трудовых подвигах жителей и учредить соответствующую награду.

"Когда мы занимались подготовкой доказательной базы для оргкомитета "Победа", работали с архивами, вскрыли очень много фактов, которые неизвестны широкой общественности. И, соответственно, у нас возникла мысль опубликовать эти материалы, например, в виде книги с одноименным названием "Чита - город трудовой доблести". Мы уже эту инициативу запустили, планируем добиться учреждения награды "Чита - город трудовой доблести", которой будем награждать людей, достигших больших успехов в трудовой деятельности", - рассказал председатель гордумы Евгений Ярилов.

Для финансирования проектов власти Читы хотят привлечь не только субсидии разных уровней, но и предпринимателей Забайкалья. Кроме того, администрация города намерена обратиться за поддержкой к обычным жителям города.

"Более амбициозная задумка - это создание Мемориала трудовой доблести. Да, у нас есть прекрасный Мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев, но здесь мы хотим развить идею больше. То есть сначала это трудовая доблесть во время Великой Отечественной войны, но были и другие трудовые подвиги. И за счет этого звания мы хотим расширить, скажем так, географию поиска и подбора материалов и сделать мемориал о трудовой доблести, где у нас отдельно будут представлены шахтеры, отдельно - железнодорожники, отдельно - энергетики и так далее", - добавил Ярилов.

Значимость звания

Все три города Дальнего Востока, которые получили почетное звание, достойны такого статуса, считают собеседники ТАСС. В частности, в годы Великой Отечественной войны из Алдана, где насчитывалось 14 тыс. жителей, ушли на фронт более 11 тыс. человек. При этом медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы" были награждены более 3,3 тыс. алданцев, которые работали на предприятиях Алданского района.

"Алдан - первый индустриальный центр в Республике Саха (Якутия). Именно отсюда зарождалась промышленность в Якутии. Соответственно, по объективным показателям, на плечи Алдана и легла вся тяжесть в период Великой Отечественной войны, поскольку на тот момент это был один из крупнейших центров золотодобычи всего Советского Союза. <…> С исторической точки зрения, с точки зрения справедливости мы все понимали и очень хотели, чтобы Алдан был достоин этого звания. Это увековечение труда и памяти этих людей, которые вынесли все тяготы", - сказал председатель Алданского горсовета Николай Миронов.

По словам председателя Сахалинской областной думы Андрея Хапочкина, Оха в годы Великой Отечественной войны снабжала фронт миллионами тонн нефти, подтверждение чему есть в архивных документах.

"На личные средства охинцев выпускались танки, целое звено боевых самолетов. Десятки бригад перевыполняли плановые задания на 100-200%, снижали себестоимость добываемой нефти. За трудовые подвиги в годы войны Оху отметили переходящим Красным Знаменем Государственного комитета обороны", - сказал Хапочкин.

Почетное звание "Город трудовой доблести" учреждено главой государства в марте прошлого года. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.