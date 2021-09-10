Минпросвещения не зафиксировало сбоев в организации школьного питания в регионах России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения не зафиксировало сбоев в организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов в российских регионах в новом учебном году, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства со ссылкой на первого замминистра просвещения Александра Бугаева.

"Хочу поблагодарить всех за слаженное начало учебного года, никаких сбоев в работе не было, это заслуга коллег в регионах", - приводятся его слова в сообщении. Он отметил, что школы должны публиковать актуальную информацию о меню столовых на своих сайтах, поскольку "этот вопрос находится в сфере особого внимания родителей".

Замминистра добавил, что сейчас ведется работа совместно с Роспотребнадзором над созданием рекомендаций по питанию школьников.

В пресс-службе отметили, что бесплатное горячее питание сейчас получают 100% учеников начальных классов российских школ.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.