Комиссия Совбеза обсудила планы развития городского видеонаблюдения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) по общественной безопасности выработала дополнительные мероприятия для развития систем аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба аппарата Совбеза.

В частности, были предусмотрены меры по уточнению полномочий региональных и местных властей по развитию "Безопасного города", разработаны мероприятия по внедрению и использованию технических средств при предупреждении преступлений в общественных местах. Кроме того, комиссия обсудила планы по дополнительной установке систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей и с наиболее сложной криминогенной обстановкой.

"Особое внимание уделено совершенствованию методического и научного обеспечения данной работы, а также приоритетному использованию передовых отечественных IT-технологий при создании систем АПК "Безопасный город", - говорится в сообщении.

В числе прочего комиссия выработала меры по интеграции с информационными потоками данных Федеральной службы судебных приставов.