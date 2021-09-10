Мемориальный комплекс в память о 3 тыс. погибших на войне открыли в Моршанске

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Военно-мемориальный комплекс с именами 3 235 жителей, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, открыли в пятницу в Моршанске Тамбовской области. Мемориал стал 150-м памятником, установленным на территории региона в рамках проекта "Историческая память".

"Проект партии "Единая Россия" "Историческая память"- уникальный. Мы не только вписываем в летопись истории имена наших героических предков, но и учим нашу молодежь беречь святую правду о войне и равняться на подвиги дедов и прадедов", - сказал в ходе церемонии открытия председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

Мемориальный комплекс, в состав которого вошли Вечный огонь и часовня, расположены в сквере Победы в самом центре Моршанска. Гранитные плиты с именами погибших жителей Моршанска разместили по обе стороны центральной аллеи. Пантеон героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, уроженцев Моршанска и Моршанского района, установили за часовней. Кроме того, на территории комплекса установили стелу в честь моршанцев-труженников тыла, поскольку именно здесь в годы войны работало более 10 эвакуационных госпиталей, минометное училище готовило офицеров, а также формировались партизанские отряды.

Мемориал стал 150-м памятников, открытым в регионе за последние 15 лет действия проекта "Историческая память". Всего за это время в Тамбовской области были увековечены имена 171 837 человек, это 85% из всех тамбовчан, не вернувшихся с полей сражений в годы войны.