Участники олимпиады по кулинарии в Перми приготовят почти 2 тыс. блюд

ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Число участников кулинарной олимпиады "Легенда", которая открылась в пятницу в Перми, составит 300 человек, это вдвое больше, чем раньше. Лучшие повара и кондитеры будут бороться за победу в 19 номинациях и за три дня приготовят порядка 1,8 тыс. блюд, которые смогут попробовать самые активные посетители, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Пермского края.

"В этом году олимпиада проходит уже второй раз в столице Прикамья, и мы надеемся, это событие станет традиционным для региона. Радует, что растет популярность события - количество участников увеличилось вдвое, расширилась деловая программа, добавились 4 новых номинации, среди которых для нас особо ценная - прикамская кухня. Безусловно, для нас очень важно, что треть всех продуктов, из которых участникам предстоит готовить свои блюда, выращены и произведены на пермской земле", - приводятся в релизе слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Мероприятие проходит на заводе им. Шпагина и продлится все выходные. Ожидаются выступления лучших шеф-поваров, кондитеров, пиццайоло и официантов со всей России, а также пройдут соревнования по созданию арт-объектов из пищевых продуктов. Так, 18 участников создадут съедобные художественные произведения, среди которых будут необычные торты с персонажами комиксов, фигуры из теста, сыра и шоколада, отражающие национальные мотивы и мифологию, например, арт-объект "Лесной дух Прикамья".

На олимпиаде будут представлены в основном коми-пермяцкая, уральская, алтайская и кавказская кухни. По мнению главы Национальной ассоциации кулинаров Виктора Беляева, главная задача кулинарной олимпиады - это возрождение и популяризация национальной кухни каждого региона страны.

Олимпиада по кулинарии и сервису "Легенда" проходит в Перми во второй раз. Вход бесплатный, но количество зрителей ограничено. Олимпиада сопровождается деловой программой, в которой обсуждаются актуальные темы по работе ресторанов и отелей в пандемию и развитию гастрономического туризма.