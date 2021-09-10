ВЦИОМ: индекс опасения заразиться коронавирусом в России достиг одного из минимумов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Доля респондентов, опасающихся заразиться коронавирусной инфекцией, на 7 сентября составляет 57%, что стало одним из самых низких показателей за время пандемии. Об этом в пятницу сообщил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов на заседании научного совета центра, посвященному теме "Электоральный процесс на фоне противоковидных мер: мировые и российские тенденции".

"Индекс опасений [доля опрошенных, которые боятся заразиться коронавирусом] сегодня находится на одной из минимальной позиций, исключая тот момент, когда пандемия только начинала набирать обороты, когда не было понятно, что произойдет и как все будет происходить. Сегодня один из самых низких показателей - [значение индекса] 57 пунктов", - сказал он.

"Мы можем с определенной долей уверенности утверждать, что это результат тех инициатив, тех мер по обеспечению безопасности, которые федеральные и региональные органы власти предпринимают для того, чтобы оградить наших граждан от этой угрозы", - считает он.

При этом сообщается, что из 57% доля тех, кто "очень боится" быть зараженными составляет 9%, "в какой-то мере опасаются" заразиться 48% респондентов. В то же время 19% опрошенных уверены, что с ними и их близкими ничего не случится, 8% - не задумывались об этом, 12% сообщили, что уже переболели сами или их близкие, 4% респондентов затруднились ответить.

В исследовании отмечается, что максимальный показатель доли опрошенных, которые боятся заразиться коронавирусом, был зарегистрирован в конце марта 2020 года составил 81%. В 2021 году показатель варьируется в диапазоне от 66% (январь) до 56% (май).

Телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 7 сентября. В исследовании приняло участие 1 600 россиян старше 18 лет. Погрешность опроса составляет 2,5%, отмечается в докладе.