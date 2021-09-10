Более 40% школ Нижегородской области перешли на пятидневную учебную неделю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Пятидневную учебную неделю внедрили 350 школ Нижегородской области, сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Форума социальных инноваций регионов заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

"У нас перешло на пятидневку 350 школ. Хочется, чтобы в этом году все школы были готовы к переходу", - сказал он

В пресс-службе правительства области ТАСС уточнили, что это около 43% школ региона. При этом в режиме частичной пятидневной учебной недели работают 442 муниципальные школы (54,7%), а в восьми муниципалитетах работа всех школ осуществляется в режиме полной пятидневной учебной недели. Мелик-Гусейнов отметил, что в следующем году в регионе еще останутся школы, где обучение идет 6 дней в неделю, так как в такие короткие сроки подготовить необходимую инфраструктуру невозможно.

Замгубернатора также добавил, что сейчас в области проводится аудит помещений детских садов, где можно было бы организовать обучение школьников первых двух классов без ущерба для дошкольных учреждений. "Мы ищем возможности использовать незадействованные мощности детских садов, чтобы за счет этого организовать пространства для младших классов и сделать единый комбинат образования: детский сад - школа. <…> Это должно быть безболезненно для всех. Если это нарушает стандарты, образовательный процесс, такого делать нельзя, поэтому мы сейчас проводим соответствующий аудит. Там много разных критериев, начиная с охраны, заканчивая коммуналкой", - добавил собеседник.

В конце прошлого учебного года Давид Мелик-Гусейнов сообщал ТАСС, что в сентябре часть школ области перейдут с шестидневной учебной недели на пятидневную.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.