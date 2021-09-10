Строительство ливневой канализации включат в дорожную карту развития Таганрога

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство системы ливневой канализации в городе Таганроге Ростовской области будет включено в дорожную карту по развитию туризма. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев, находящийся вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с рабочей поездкой в Таганроге.

"Таганрогу нужна хорошая ливневая канализация. Трамваи мы проложили, прокладываем, и будет там 46 км [трамвайной сети] через год. Но если ливневку мы не начнем делать, то эта история будет не очень долговечная. Эта тема, которая тоже попадет в "дорожную карту" дополнительно", - сказал Голубев.

Глава региона отметил, что также власти намерены решить вопросы водоснабжения и водоотведения в Таганроге. "При этом речь идет о магистральных линиях, которые обеспечат затем решение задач уже внутри города", - отметил губернатор.

В конце 2020 года Голубев сообщал, что при разработке дорожной карты по развитию туризма в Таганроге приоритет отдан сохранению уникальной культурно-исторической среды города.

Таганрог был основан Петром I на берегу Азовского моря в 1698 году. Свое название он получил по мысу Таганий Рог, на котором расположен город. Таганрог стал первой военно-морской базой России и первым российским портом, построенном на морском побережье. В 2011 году Таганрогу было присвоено звание "Город воинской славы".