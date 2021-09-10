В Волгоградской области учеников 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса

"На сегодняшний день в школах волгоградского региона карантин по COVID-19 введен в 28 классах - учащиеся переведены на временное дистанционное обучение", - говорится в сообщении ведомства.

ВОЛГОГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Учащиеся 28 классов волгоградских школ временно переведены на дистанционное обучение. Причиной введения карантина стал рост числа больных COVID-19 в образовательных учреждениях, сообщили в пятницу ТАСС в обладминистрации.

Общее количество выявленных случаев заболеваний коронавирусом среди учителей и учеников не уточняется. В администрации Волгоградской области добавили, что в регионе вместе с Роспотребнадзором отработан алгоритм действий, который применяется при заболевании детей COVID-19 при массовых сезонных заболеваниях: если в классе появляются заболевшие, то на карантин отправляется весь класс (группа). Так, в случае с ОРВИ такое решение принимается, когда заболело свыше 20%, в случае с COVID-19 - если зафиксирован хотя бы единичный случай заболевания.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 учебном году порядка 379 тыс. волгоградских школьников и студентов приступают к обучению в 1 тыс. 404 образовательных учреждениях региона. По информации регионального Роспотребнадзора, учебные организации обязали организовывать ежедневные утренние фильтры при входе в здание с обязательной термометрией, усилить дезинфекцию, создать условия для соблюдения правил личной гигиены, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, кроме тех, где требуется спецоборудование.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки в Волгоградской области зарегистрировали 348 новых случаев заражения, общее количество заболевших за время эпидемии коронавируса составило 85 204 человека, из них выздоровели 75 628 пациентов, зарегистрировали 2 445 летальных исхода.