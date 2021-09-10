Пять регионов войдут в пилотный проект по модернизации оплаты труда учителей

САРАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию единых подходов к формированию оплаты труда в сфере образования прорабатывается, в него войдут пять регионов России, в том числе Республика Мордовия. Об этом заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы договорились провести, как и в здравоохранении, пилотный проект. В здравоохранении семь регионов участвуют в пилотном проекте, в образовании - пять. Республика Мордовия - один из участников пилотного проекта", - сказала она на встрече по вопросу реализации инициатив президента Российской Федерации в сфере образования.

Голикова рассказала, что пилотный проект пройдет в три этапа. "Первый этап - это полный мониторинг системы оплаты труда конкретного региона, который участвует в пилотном проекте, далее на основе полученной информации выработка стандартных подходов к формированию системы оплаты труда и, собственно, ее внедрение", - пояснила она.

По ее словам, составляющими пилотного проекта станут само формирование окладов, поскольку от него зависят все остальные выплаты, а также создание понятной и единой на уровне регионов системы компенсационных и стимулирующих выплат.

"Второй этап предполагает отработку подхода к правильности установления [оклада]. И когда будет согласован второй этап, то будут вноситься изменения в постановление. А дальше уже идет третий этап реализации. Здесь сложность заключается в том, что сегодня человек уже привык к тому, как оплата устанавливается, и ему нужно будет привыкать по-новому. Каждый человек будет соизмерять, что она дала, какие выгоды. И вот здесь наша с вами обратная связь имеет существенное значение. Мы исходим из того, что любое изменение должно приводить к увеличению зарплаты", - добавила она.