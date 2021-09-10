В Екатеринбурге более 60 классов перевели на дистанционное обучение из-за ковида и ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. В школах Екатеринбурга 67 классов перевели на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в департаменте образования администрации города.

"По данным на 10 сентября в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 67 классов. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - сказали в департаменте.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 128 698.