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Пандемия COVID-19

В Екатеринбурге более 60 классов перевели на дистанционное обучение из-за ковида и ОРВИ

В школах организовали необходимые противоэпидемические мероприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. В школах Екатеринбурга 67 классов перевели на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в департаменте образования администрации города.

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"По данным на 10 сентября в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 67 классов. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - сказали в департаменте.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 128 698.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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