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Путин вдвое увеличил размер премии за вклад в укрепление единства российской нации

Она составит 5 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин увеличил размер премии за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 млн рублей до 5 млн рублей. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в пятницу на портале официальных правовых актов.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно положению о премии, она присуждается "за плодотворную деятельность, направленную на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов России".

Теги
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