{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минпросвещения предложили запустить профессиональный конкурс для учителей физкультуры

Также предложено устраивать Всероссийские спортивные соревнования среди школьников "Президентские состязания" не только по летним, но и по зимним видам спорта

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения совместно с Министерством спорта предлагает запустить конкурс для учителей физкультуры. Об этом заявил в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Позвольте озвучить еще одно предложение о проведении совместно с Минспорта всероссийского конкурса педагогического мастерства работников физкультурно-спортивного профиля", - сказал Кравцов.

Также министр предложил устраивать Всероссийские спортивные соревнования среди школьников "Президентские состязания" не только по летним, но и по зимним видам спорта. Кравцов отметил, что вместе с Президентскими спортивными играми это самые массовые мероприятия детского и юношеского спорта: они охватывают все 85 субъектов Российской Федерации и состоят из школьных, муниципальных и региональных этапов.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Хуснуллин предложил присвоить Астраханской области статус геостратегической территории
Вице-премьер также дал Минэкономразвития поручение по разработке программы социально-экономического развития региона
Читать полностью