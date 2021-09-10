В Минпросвещения предложили запустить профессиональный конкурс для учителей физкультуры

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения совместно с Министерством спорта предлагает запустить конкурс для учителей физкультуры. Об этом заявил в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Позвольте озвучить еще одно предложение о проведении совместно с Минспорта всероссийского конкурса педагогического мастерства работников физкультурно-спортивного профиля", - сказал Кравцов.

Также министр предложил устраивать Всероссийские спортивные соревнования среди школьников "Президентские состязания" не только по летним, но и по зимним видам спорта. Кравцов отметил, что вместе с Президентскими спортивными играми это самые массовые мероприятия детского и юношеского спорта: они охватывают все 85 субъектов Российской Федерации и состоят из школьных, муниципальных и региональных этапов.