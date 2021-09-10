Представительство УрО РАН открыли на базе Челябинского государственного университета

ЧЕЛЯБИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. В пятницу на площадке Челябинского государственного университета (ЧелГУ) открыли представительство Уральского отделения Российской академии наук. Оно поможет ведущим вузам Челябинской области наладить связи с академией наук, в том числе для разработки новых технологий, сообщили ТАСС в руководстве ЧелГУ.

"Это не только первое открытие в Уральском федеральном округе, но первое открытие в России. <…> Пока представительство будет работать на площадках Челябинского государственного университета. Функция административная больше всего: налаживание связей между академией наук и университетами области", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что подобные научные связи будут способствовать развитию различных исследований, в том числе разработке новых технологий с последующим внедрением в производство.

Уральское отделение Российской академии наук - региональное отделение Российской академии наук с центром в Екатеринбурге. Преобразовано из Уральского отделения Академии наук СССР в 1991 году, которое было образовано на базе Уральского научного центра АН СССР в 1987 году.