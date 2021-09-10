Фотовыставка о работе малой авиации в Арктике открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Выставка фотографий о работе малой авиации в Арктике от Белого моря до Чукотки открылась в пятницу в Гостином Дворе в Архангельске. Как рассказал ТАСС директор по развитию второго Архангельского объединенного авиаотряда Лев Левит, на выставке представлено 30 фотографий, на которых показана работа летчиков в экстремальных условиях севера.

"Мы назвали выставку "Четыре сезона 2-го Архангельского авиаотряда". Фотограф Андрей Паршин с 2018 года летал на самолетах и вертолетах как по Архангельской области, по удаленным населенным пунктам, куда по-другому не попасть, так и по всей Арктике, где в экстремальных условиях севера работают наши экипажи. Всего представлено 30 фотографий, сделанных от Соловков в Белом море до Чукотки", - сказал Левит.

Как рассказал ТАСС Паршин, снимки были сделаны в разные времена года на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, других полярных архипелагах, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Красноярском крае, Якутии и на Чукотке. Как он отметил, экспозицию можно разделить на две части: о людях, где представлены портреты летчиков, выполненные в ходе рейсов, и о тех местах, где они работают. "Пилоты всегда на контакт идут, - сказал фотограф. - Хотя часто, чтобы сделать хороший кадр, приходится снимать из открытого люка или через открытую дверь вертолета. Мы привязываемся, конечно".

Большое внимание в экспозиции уделено работе экипажей вертолета Ми-8, который базируется на борту научно-экспедиционного судна Росгидромета "Михаил Сомов". Летчики обеспечивают доставку метеорологов, топлива и грузов на труднодоступные полярные станции. "Когда вертолет везет какой-то груз, снижается и образуется снежный вихрь, это очень крутое зрелище, - поделился Паршин. - Мы были на Айоне - это Чукотка, - было минус 25 и возникло солнечное гало, снег летел иголками, на фото как искры - снимки получились очень красивые".

На фотографиях показано, как жители отдаленных сел, станций и островов ждут и встречают вертолеты и самолеты, как ведется разгрузка и посадка на корабль, идущий во льдах. В Пертоминске рядом с аэропортом спокойно пасутся лошади, а на метеостанциях к вертолету вместе с полярниками обязательно приходят собаки. Часть снимков сделана при помощи дрона. Как сказал фотограф, поймать беспилотник в открытом море, когда судно начинает движение, - это большая удача. "Коптер взлетал с судна, было минус 25 с легким ветерком, - рассказал собеседник агентства. - Судно стояло во льдах, и оно пошло. Мы на вертолетной площадке ловим коптер и нам сообщают по рации, что давайте быстрее, вертолет летит. Если не поймаете, то все, вертолет его прихлопнет".

Выставка продлится до конца октября.