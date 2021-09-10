Guardian: Великобритания одобрила применение препарата "Соторасиб" для лечения рака легких

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Великобритании выдали предварительное разрешение на ограниченное использование препарата "Соторасиб" для лечения рака легких. Об этом в пятницу сообщила британская газета The Guardian.

По данным издания, первоначально новый препарат получат 600 пациентов с раком легких, которые имеют соответствующее направление от медиков. Лекарство будет поставлено в ближайшие несколько недель в британские клиники и при этом не будет пока доступно в свободной продаже.

"Соторасиб" разработан многонациональной биофармацевтической компанией Amgen, которая базируется в американском штате Калифорния. В мае этого года препарат был одобрен для использования Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США, а в июне - регуляторами ОАЭ.

Как отмечает газета, "Соторасиб" разрабатывался учеными на протяжении более десяти лет. Его действие направлено на раковый ген KRAS, который ранее не поддавался воздействию других лекарственных средств. В ходе предварительных клинических испытаний было установлено, что применение "Соторасиба" позволяет приостановить рост раковых клеток у пациентов на срок от семи до десяти месяцев. Как поясняют создатели препарата, он воздействует на так называемую мутацию "звезды смерти", названную из-за своего шарообразного вида и непроницаемости.

Ранее Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) заключила ряд других сделок по закупке инновационных лекарств. В частности, был приобретен препарат для снижения уровня холестерина, который, как ожидается, предотвратит около 55 тыс. сердечных приступов в ближайшие три года, а также препарат для лечения рака легких "Осимертиниб", который снижает вероятность возвращения рака.

В Великобритании от рака легких ежегодно умирают более 35 тыс. человек в год, больше чем от других видов рака, при этом только 4 из 10 пациентов, у которых диагностировали это заболевание, прожили больше одного года после постановки диагноза.