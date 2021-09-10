Во всех подразделениях МЧС включили сирены в память о министре Евгении Зиничеве

Как сообщили в министерстве, в 17:30 по московскому времени одновременно во всех пожарно-спасательных частях, во всех подразделениях МЧС были включены сирены на спецтехнике в память о министре.

Акция началась после завершения похорон главы МЧС и продолжалась одну минуту. Зиничева похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга с воинскими почестями.

Зиничев погиб 8 сентября при исполнении служебного долга, пытаясь спасти человека. Глава государства присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

Главе МЧС России было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.